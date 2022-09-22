Не можна залишити російську армію хоча б десь на українській землі, знаючи, що вони всюди вчиняти такі масові вбивства, заявив президент.

В Ізюмі після окупації Росією виявлені тіла зі слідами катувань, зокрема чоловіка, кастрованого перед убивством.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що зараз, поки тривають засідання Генеральної Асамблеї, в українському місті Ізюмі Харківської області триває ексгумація тіл із масового поховання, яке з’явилося, коли цю територію контролювали російські війська. "Там виявлені тіла жінок і чоловіків, дітей і дорослих, цивільних і військових. 445 могил.

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Там родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару: батько, мати, дівчатка шести й восьми років, бабуся і дідусь. Там чоловік, якого задушили мотузкою. Там жінка зі зламаними ребрами й ранами на тілі. Там чоловік, якого кастрували перед убивством, і це далеко не перший такий факт", - наголосив він.

За його словами, треба запитати у представників Росії, чому в російських військових такий потяг до кастрації. "Що роблять із ними самими, щоб вони бажали робити таке з іншими?

Єдине, чим відрізняється масове поховання в Ізюмі від того, що світ побачив у Бучі, це, власне, поховання. Російська армія довше перебувала в Ізюмі, і тому тіла вбитих все ж закопані, а не розкидані вулицями", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що ми не можемо залишити російську армію хоча б десь на українській землі, знаючи, що вони всюди вчиняють такі масові вбивства.

За його словами, світ повинен захищати життя, кожна держава, проти якої спрямована збройна агресія ммаєзахищати своїх громадян і звільняти свою територію.

"Якщо для цього треба допомогти зброєю чи снарядами – це має бути. Якщо для цього потрібно допомогти фінансами, це має бути. Якщо для цього треба допомогти розвідданими, це має бути. А от чого не має бути, то це облуди.Ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо зробити це силою зброї. Але нам потрібен час", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Куп'янську виявили чергову катівню окупантів.

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