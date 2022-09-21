Зокрема, у камері напівпідвального приміщення будівлі поліції військові РФ утримували понад 20 осіб.

У звільненому від російської окупації Куп'янську Харківської області виявили чергову катівню російських загарбників, де вони знущалися над людьми.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

Зокрема, 21 вересня прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області провели огляд приміщення, у якому під час окупації російська армія облаштувала ще одну катівню.

"Встановлено, що під час окупації Куп’янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває, встановлюються потерпілі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено 445 поховань людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

19 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що з місця масового поховання в Ізюмі ексгумовано вже 146 тіл, з них двоє - дитячих. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань, слідами мінно-вибухових травм, осколкових та колото-різаних поранень.

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