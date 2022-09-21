В МВС зазначили, що на тілах є сліди катувань.

З місця масового поховання в Ізюмі Харківської області вилучено тіла 263 загиблих, у тому числі двох дітей.

Про це йдеться у повідомленні МВС.

У повідомленні зазначається, що поліція подовжує вилучати тіла загиблих, на яких є сліди катувань. Зокрема, це зв’язані руки, кульові отвори, переломи, мінно-вибухові травми.

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"Усього, станом на 20 вересня з місця масового поховання вилучено 263 тіла загиблих, у тому числі тіла 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, на території лісу нараховується 450 поховань вбитих та закатованих громадян та одна братська могила військових.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено 445 поховань людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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