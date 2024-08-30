Пілот, який загинув в катастрофі з F-16, був одним із найкращих льотчиків, командиром ескадрильї.

Пілот, який загинув в катастрофі з F-16, був одним із найкращих льотчиків, командиром ескадрильї.

Розслідування катастрофи F-16 може тривати місяць, оскільки фахівці будуть скурпульозно вивчати всі записи та інші засоби контролю, які мали зберегтися.

Про це в ефірі Київ24 розповів полковник ВПС України, льотчик- випробувач 1-го класу Олександр Лиходід

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"Це розслідування може бути простим, а може бути складним. Комісія, яка створена з американців, наших висококваліфікованих фахівців, розкладе всю ситуацію до секунди. Є плівки, які повинні зберегтися, і по цих записах стане зрозуміло все, що відбувалось у літаку і що робив пілот, і як себе вів літак в цей момент", - зазначив льотчик-випробувач.

За його словами, є 4 фактори, які вливають на успішний кінець будь-якого польоту: перше – організація польоту, друге - умови, в яких він виконується, третє - стан авіаційної техніки і четверте - це пілот, його стан, навички, підготовку до відповідного виду робіт.

Він зауважив, що останній фактор взагалі не вважає за потрібне обговорювати.

"Цей льотчик – він один з найкращих. Він перший перенавчався на F-16, командир ескадрильї. Він приїхав сюди вже інструктором. Тобто це втрата для нас дуже тяжка. Літак – це шмат заліза, а от що загубили такого льотчика – це для наших ВПС велика втрата", - сказав Лиходід.

Він наголосив, що американці не випустять на війну непідготовлених пілотів, бо це престиж F-16 у світі.

"Тому американці випускають сюди льотчиків повністю підготовлених до тих задач, які може виконувати літак. Сюди повертаються льотчики, які здібні літати на F-16 і успішно виконують свої задачі", - сказав полковник ВПС.

Щодо того, як довго може тривати розслідування він зазначив: "Зазвичай катастрофи такого плану розслідуються місяць. За цей час фахівці вивчають засоби об'єктивного контролю, які мають зберегтися після руйнування літака. Все скурпульозно вивчається".

Водночас, за його словами, висновки комісії будуть доведені не широкому загалу, бо це службова таємниця, а колу тих, хто причетний до польотів.

Реагуючи інформацію закордонних ЗМІ про можливі причини катастрофи він сказав: "Іноземні ЗМІ, це приблизно як наша Безугла. Вони в авіації сірі, як пожежний шланг, скажемо так. Тому слухати оце все, що з-за кордону, або з Верховної ради оте – це дурне діло".

Катастрофа F-16 в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередоні вдень американське видання The Wall Street Journal повідомило, що в Україні розбився один із 6 літаків F-16, переданих союзниками кілька тижнів тому. Зазначалось, що аварія сталася під час відбиття масованої ракетної атаки росіян 26 серпня, але стверджувалося, що літак не був збитий ворожою ППО.

Пізніше інформацію офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ. Там розповіли, що пілот успішно знищив чотири російські ракети і готувався знищити наступну ціль, коли зв'язок з ним було втрачено.

Вже відомо, що пілотом літака був Олексій Месь із позивним Moonfish ("Риба-Місяць"). саме Moonfish був одним із двох українських пілотів, які активно особисто лобіювали на Заході поставку Україні F-16. Другим був Андрій Пильщиков, відомий під позивним "Джус", він загинув рік тому під час зіткнення навчально-тренувальних літаків.

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