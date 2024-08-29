З літаком було втрачений звʼязок, згодом з'ясувалося, що він зазнав катастрофи, льотчик загинув

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили падіння американського винищувача F-16 в Україні. Про це йдеться у їхньому Telegram.

Зазначається, що під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних сил України.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - йдеться у повідомленні.

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В Генштабу також підкреслили, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Втрата F-16 - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні The Wall Street Journal з посиланням на анонімного чиновника Сполучених штатів Америки заявило, що під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила винищувач F-16. Видання писало, що хоча інцидент і стався під час російської атаки, винищувач не був збитий ворожим вогнем, а авіакатастрофа могла статися внаслідок помилки пілота.

За словами іншого американського чиновника, загалом до України прибуло шість літаків. Повітряні сили мають шість пілотів, навчених керувати ними.

Також Reuters з посиланням на американське джерело написало, що катастрофа сталась 26 серпня і не була результатом російського вогню. Що стало причиною інциденту– помилка пілота чи механічна несправність – ще потрібно з'ясувати, заявило видання.

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