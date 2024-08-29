Повітряні сили ЗСУ не підтверджували цю інформацію.

Під час масованого ракетного обстрілу 26 серпня Україна втратила американський винищувач F-16.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на анонімного чиновника Сполучених Штатів Америки. За попередніми даними, хоча інцидент і стався під час російської атаки, винищувач не був збитий ворожим вогнем. Авіакатастрофа могла статися внаслідок помилки пілота.

Командування Повітряних сил Збройних сил України не повідомляло про втрату винищувача. Пентагон сказав журналістам звернутися за коментарям до української сторони.

Відео дня

За словами іншого американського чиновника, загалом до України прибуло шість літаків. Повітряні сили мають шість пілотів, навчених керувати ними.

Інформація оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: