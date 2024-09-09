З F-16 українські ВПС стають більш агресивними і боєздатними.

Катастрофа винищувача F-16 в Україні є важливою ознакою зростаючої загрози для Росії, а також Китаю, і повинна їх всерйоз занепокоїти. Як пише Fox News, ця катастрофа є переконливим доказом того, що українські Військово-повітряні сили стають агресивнішими та більш боєздатними.

"Погляд зсередини на багаторічний досвід ВПС полягає в тому, що такі аварії часто є ознакою зростаючої бойової потужності в усіх силах, оскільки найкращі пілоти доводять F-16 до межі своїх можливостей. ВПС США втрачали 15-20 F-16 на рік, коли F-16 був новим. І це було під час навчання, а не в бою", - пише видання.

Також, вказує видання, той факт, що президент Володимир Зеленський звільнив командувача ВПС України після інциденту, не повинен шокувати.

Відео дня

"Це не рідкість. Звільнення командувача стимулює відповідальність. Найпрофесійніші ВПС роблять це регулярно", - зазначає видання.

При цьому, пише Fox News, готовність України використовувати - і втрачати - F-16 у бою зміцнює обороноздатність країни. А конкретні уроки бою в Україні будуть застосовуватися в майбутній тактиці, зокрема, допоможуть США в протистоянні з Китаєм.

Уроки для США

Як пише видання, Китай може випустити сотні безпілотників і ракет у разі атаки на Тайвань, і є тенденція вважати, що ВПС США "пастимуть задніх" тільки зі зброєю великої дальності і бомбардувальниками, залишивши ближній бій безпілотникам.

Однак лише за один місяць операцій українські F-16 продемонстрували, що новітня тактика вимагає зближення з метою нанесення удару по безпілотниках і ракетах.

"Сценарії різняться, але США і союзники отримують достатньо тактичного зворотного зв'язку від України... В імперативі стримування Китаю кожен бойовий урок з України допоможе", - пише видання.

Як підсумовує видання, наразі триває розслідування катастрофи, і причини все ще нез'ясовані, проте "це один зі звітів про нещасний випадок, за яким з нетерпінням слідкуватимуть льотчики НАТО, починаючи від голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала К.К.Брауна, який сам був пілотом F-16, і закінчуючи кожним пілотом реактивного літака від Фінляндії до Туреччини й далі".

Катастрофа F-16 в Україні

27 серпня росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні, для відбиття удару були задіяні літаки F-16. Пізніше в Генштабі підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота, для з'ясування причин призначено спеціальну комісію Міноборони.

Раніше українська сторона повідомляла, що під час відбиття повітряного удару пілот Олексій Месь на F-16 збив один дрон і три крилаті ракети. Експерт із питань авіації Костянтин Криволап сказав, що втрата винищувача - не проблема, а трагедія полягає в загибелі одного з найкращих українських пілотів.

Як заявив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, результати розслідування катастрофи будуть відомі найближчим часом. Він також запевнив, що Україна не збирається це приховувати.

Вас також можуть зацікавити новини: