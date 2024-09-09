Він розповів, що під час атаки загиблий льотчик збив дві ракети і переслідував третю.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні та розповів, коли будуть відомі результати розслідування.

В інтерв'ю CNN він розповів, що загиблий льотчик "збив дві ракети і атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння".

Зараз, за його словами, комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати всі факти катастрофи літака.

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"Я думаю, результати розслідування будуть усім відомі найближчим часом", - зазначив Сирський, додавши, що "ми не збираємося це приховувати".

На запитання про те, чи міг винищувач бути збитий дружнім вогнем, Сирський відповів, що не може поки нічого коментувати до появи результатів.

Він зазначив, що стосовно F-16 важлива не кількість, а якість і те, як вони використовуються.

"Ефективність застосування цих літаків доведена результатами - знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16, тож це, безумовно, посилить наші оборонні можливості, перш за все, в боротьбі з крилатими ракетами противника", - заявив він.

За словами Сирського, українські льотчики тренуються на F-16 щодня для відбиття різних видів повітряного нападу противника.

"На цих тренуваннях було з'ясовано, що його основне призначення - боротьба з крилатими ракетами противника. І, звичайно, з літаками противника, якщо вони зможуть перелетіти лінію зіткнення", - додав головком.

Катастрофа F-16 в Україні

27 серпня росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні, для відбиття удару були задіяні літаки F-16. Пізніше в Генштабі підтвердили втрату літака F-16 і загибель пілота. Наразі для з'ясування причин призначено спеціальну комісію Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

Раніше українська сторона повідомляла, що під час відбиття повітряного удару Олексій Месь на F-16 збив один дрон і три крилаті ракети. Експерт із питань авіації Костянтин Криволап сказав, що втрата винищувача - не проблема, а трагедія полягає в загибелі одного з найкращих українських пілотів.

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