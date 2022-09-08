Армійський тактичний ракетний комплекс "знесе" проліт моста практично одразу.

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України в запасі і військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що надалі на тимчасово окупований Крим обрушиться багато "бавовни". ЗСУ не припинять бити по півострову і позиціях рашистів. Особливу увагу можуть приділити незаконному Керченському мосту.

Про це Світан розповів в інтерв'ю Юлії Латиніній.

Він зазначив, що зараз українські ракети б'ють по Саках. А незабаром будуть вибухи на складах в Джанкої. Зараз, швидше за все, приймаються рішення про нанесення ударів, вважає Світан. І вже скоро Україна, ймовірно, зможе бити по Криму з тактичного ракетного комплексу ATACMS.

"Найближчим часом будуть нанесені удари по інших частинах нашого українського Криму... На "Рамштайні" нам, швидше за все все-таки передадуть ATACMS. Вони, може, у нас вже і є, просто ми їх не використовуємо. Нам або їх передадуть, або дозволять їх використовувати. Я думаю, і ATACMS також підключаться до роботи по Криму, по знищенню військової інфраструктури. Я думаю, першим будуть застосування по Кримському мосту, по з'їзду в бік Керчі", - заявив військовий.

Він розповів, чи легко розбити Кримський міст за допомогою ATACMS. На думку Світана, прольоти Антонівського і Керченського мосту приблизно однакові по завантаженості і закладці. По Антоновському б'є або артилерія, або HIMARS. А у ATACMS бойова частина куди більше, вона куди сильніше за вибуховою потужністю, зазначив Світан. І "прихід" такої ракети буде явно помітний. Вистачить 10 ракет, щоб знести проліт і знищити з'їзд, вважає експерт.

"Це не ракета М-31... Це різні ракети, з різними бойовими частинами...", - додав Світан і зазначив, що після ударів з ATACMS міст буде знищений практично відразу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ЗСУ розповіли, як вибухи в Криму вплинули на окупантів.

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