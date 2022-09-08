Удари українських військових по базах окупантів у Криму впливають на моральний дух.

Вибухи в окупованому Росією Криму позитивно вплинули на ситуацію на фронті.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, завдяки ударам по базах окупантів на півострові активність російської авіації в Чорноморському регіоні зменшилася.

Він зазначив, що окупанти тепер задумалися, яку техніку варто залишити на окупованому півострові, і чи продовжувати там тримати склади з боєприпасами.

"Будь-який аеродром може бути під прицілом наших Збройних сил, вже противник робить коригування... Будь-який аеродром "підскоку" - це необхідність для авіації, особливо тієї, яка не може працювати з далеких відстаней. Серед таких - штурмовики і вертольоти, радіус дії яких невеликий і їм потрібні аеродроми ближче до нашої території", - розповів Ігнат.

Також він зазначив, що удари по базах окупантів у Криму впливають на моральний дух.

"Технічно вони ще підтягнуть ще літаки, і "гарматного м'яса" у них ще достатньо, щоб підтягнути. Моральний фактор подіяв - вони почували себе "як у фортеці", що можна безкарно вилітати й завдавати ракетних ударів по українських містах. Тепер вони вже не почуваются безкарно. Це вже не "фортеця", це українська земля з якої потрібно йти. Цей моральний фактор дуже тисне на всіх окупантів", - сказав Ігнат.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗСУ визнали свою причетність до вибухів в окупованому Криму. Авіабази на півострові стали ціллю для серії ракетних ударів.

Вибухи в Криму - що відомо

На півострові 9 серпня сталася серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці, з якої літаки противника літали бомбити Херсонську, Миколаївську і Запорізьку області. ЗМІ дізналися, що в результаті вибухів загинула одна людина, а п'ять - постраждали.

У Міноборони Росії стверджували, що на авіабазі в Криму вибухи спровокувала детонація боєприпасів.

Пізніше українська сторона повідомила, що на півострові були знищені дев'ять літаків противника.

16 серпня рано вранці в Криму знову прогриміли вибухи. У Міноборони РФ повідомили, що біля Джанкоя була диверсія, і сталися вибухи на складі військового призначення.

Пізніше полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан розповів, що в захопленому Росією українському Криму в серпні були вибухи на кількох військових аеродромах, були вражені засоби логістики та кілька складів.

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