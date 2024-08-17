Наслідком кібероперації стала загроза зриву держоборонзамовлення держави-агресора.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони провели чергову кібероперацію в Росії, внаслідок якої була паралізована робота російського підприємства-розробника ядерної зброї. Про це повідомилоє ГУР у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що операцію було проведено спільно з хакерською групою "ВО Team".

"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області РФ — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена. Без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста", - йдеться у повідомленні.

Як додали розвідники, серед цих підприємств - "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики) - російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

Відео дня

Зазначається, що вдала кібератака дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів заводу. Ця інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб.

Крім того, коментарі у місцевих пабліках Снєжинска свідчать про те, що наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення Росії.

Кібератаки на російські ресурси

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії.

23 липня розпочалася нова масована кібератака фахівців Головного управління розвідки Міністерства оборони на банківську систему держави-агресора Росії. Внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: