В результаті атаки російських ударних дронів у Печерському районі сталося загоряння на відкритій території.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському та Дніпровському районахКиєва зафіксовано падіння уламків. Про це повідомила КМВА.

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку. Інформація уточнюється. На місце слідують оперативні підрозділи", - сказано у повідомленні.

Також уламки збитих безпілотників виявили і в Дніпровському районі міста. Попередньо, на території дитячого садочку.

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Пізніше в КМВА повідомили, що в результаті атаки російських ударних дронів у Печерському районі сталося загоряння на відкритій території. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Атаки росіян на Україну - деталі

6 вересня Росія атакувала місто Павлоград Дніпропетровської області, відомо про одного загиблого, багато людей постраждали. Кількість потерпілих становила 58, серед них – п’ятеро неповнолітніх, заявив Лисак. У постраждалих рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми.

"Серед тих, хто у лікарні, троє людей – тяжкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років", - розповів він.

За його інформацією, у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще два побиті.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, попередньо відомо, що Росія вдарила по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей.

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