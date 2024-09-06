Серед постраждалих – 9-річна дівчинка.

Росія атакувала місто Павлоград Дніпропетровської області, наразі відомо про одну загиблу людину та 18 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, вже є загиблий у Павлограді. Кількість постраждалих зростає. Зараз у лікарні їх 18, серед них і 9-річна дівчинка", - розповів посадовець.

За його інформацією, у місті сталося декілька займань.

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"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", - додав він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Павлограда з Донеччини та двічі за ранок закликали жителів міста пройти до укриттів.

Нещодавні ворожі удари по Дніпропетровщині

4 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Ворожа ракета поцілила в об'єкт цивільної інфраструктури, який розташований у центрі міста. Вибуховою хвилею пошкоджені понад 10 багатоповерхових будинків. Постраждали п’ятеро людей.

2 вересня окупанти вгатили по Дніпру. Унаслідок удару пошкоджене підприємство, чимало автівок, постраждали шість осіб, загинув 51-річний чоловік.

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