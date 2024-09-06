Збито 27 БПЛА, ППО працювала у 13 областях.

У ніч на 6 вересня росіяни знову здійснили велику повітряну атаку на Україну – ракети та майже півсотні "Шахедів". Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ворог атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей, а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда, Крим).

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА.

Ще 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей перебували в повітряному просторі на півночі.

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ППО працювала майже по всій території України - у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Наслідки ворожої атаки

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, вночі ворог атакував Львівську область трьома ударними безпілотниками. Усіх їх знешкодила ППО.

Він зазначив, що жертв чи постраждалих внаслідок атаки нема, однак у Львівському районі уламки безпілотника спричинили загоряння чотирьох вантажівок. Пожежу вдалося загасити, але машини ремонту не підлягають.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив, що близько 7:30 окупанти вдарили по Люботину. Попередньо, це був ракетний удар, тип встановлюється.

Синєгубов зазначив, що пошкоджені житлові будинки, постраждали троє людей - 42-річна та 65-річна жінки та 16-річна дівчина. Всі відмовились від шпиталізації.

Останні російські атаки по Україні

У ніч на 4 вересня Львів зазнав удару російськими ракетами "Кинджал" та іншими засобами. Постраждало понад 50 будівель у центрі міста, загинуло семеро людей (зокрема мати і три її доньки), поранено 64 людини.

А за день до цього росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Внаслідок атаки частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. За останніми даними, внаслідок атаки загинуло 55 людей, ще 328 постраждали.

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