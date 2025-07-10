Російські окупаційні війська вчергове атакують Україну дронами. Під ворожим ударом опинився і Київ – працює протиповітряна оборона, у місті пожежі.

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Оновлено 03:38: Тимур Ткаченко повідомляє, що постраждалих через атаку на Київ троє.

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"На жаль, маємо трьох постраждалих чоловіків з осколковими пораненнями", – заявив він.

Оновлено 03:26: Станом на цю мить медики госпіталізували двох постраждалих, повідомляє Віталій Кличко. Він наголосив, що атака на столицю триває. Ворожі БпЛА ще заходять на місто.

Мер Києва також розповів про ситуацію по районах. Так, у Шевченківському районі рятувальники працюють у житловому будинку, де внаслідок падіння уламків сталася пожежа на верхньому поверсі.

"Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес – також пожежа. Всі служби на місцях", – повідомив він.

У Дарницькому районі через падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Водночас у Соломʼянському районі в результаті падіння уламків сталося загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

У Голосіївському районі столиці через падіння уламків загорівся вантажний автомобіль, а в Подільському зафіксовано падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Оновлено 03:06: У Подільському районі Києва внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку, повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко. Водночас в Оболонському районі зафіксовано падіння, попередньо, уламків дрону.

Оновлено 02:55: Постраждалих внаслідок ворожого терору вже двоє.

"Іще один постраждалий у Соломʼянському районі", – інформує Кличко.

Оновлено 02:53: За даними мера столиці, внаслідок атаки вже відомо про одного постраждалого. Медики госпіталізували людину в Соломʼянському районі.

Тим часом у мережі ширяться кадри з наслідками ворожої атаки по Києву.

Оновлено 02:42: Кличко заявив, що у Шевченківському районі Києва, попередньо, сталася пожежа ще в одному житловому будинку.

"У Голосіївському горить вантажівка. У Подільському – падіння уламків. Екстрені служби прямують на місця", – йдеться в його повідомленні.

Своєю чергою, очільник КМВА Ткаченко пише про те, що в Соломʼянському районі за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі.

Оновлено 02:33: За даними Тимура Ткаченка, у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Деталі уточнюються.

Оновлено 02:32: ЗМІ повідомляють про потужні вибухи у столиці.

Оновлено 02:30: У КМВА попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено 02:28: Бригада медиків виїхала також у Соломʼянський район, заявив Кличко.

Оновлено 02:26: На Оболоні працює ППО. Водночас у Шевченківському районі столиці є виклики медиків ще за кількома адресами, повідомив міський голова.

Оновлено 02:18: За даними Кличка, ще за однією адресою в Шевченківському районі палають гаражі.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок ворожої атаки було зафіксовано виклик медиків у Шевченківському районі.

"Попередньо, влучання уламків у житловий будинок. А також – у Дарницький район. Там палає заправка і гаражі", – писав він.

Згодом мер поінформував, що у Шевченківському районі столиці сталася пожежа на верхньому поверсі житлового будинку.

"У Дарницькому – ще один виклик. Теж, попередньо, пожежа в багатоквартирному будинку. Екстрені служби прямують на місця", – додав він пізніше.

Своєю чергою очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко інформував, що у Шевченківському районі столиці частини дрону впали поблизу АЗС, а за іншою адресою – на дах житлового будинку.

"За іншою адресою в Шевченківському районі падіння БпЛА на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – писав він.

Атаки РФ по Україні

9 липня російські окупанти масовано вдарили по Україні дронами й ракетами. Ворог застосував для атаки по Україні рекордну кількість засобів ураження – 741 одиницю. Як повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у це число ввійшли і ракети, і дрони, і дрони-імітатори.

Під основним ударом тієї ночі був Луцьк. Мер міста Ігор Поліщук в етері телемарафону казав, що, росіяни атакували місто у тому числі десятками дронів типу "Шахед", чотирма ракетами "Кинджал".

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