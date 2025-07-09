Наголосив, що протиповітряна оборона непогано впоралась цього разу, але є певні наслідки від "Кинджалів".

Росія сьогодні застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні, серед яких трохи більше 300 це є "Шахеди". Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що усіх засобів повітряного нападу було аж 741 – це і ракети, і дрони, в тому числі дрони-імітатори. При цьому додав, що серед дронів, якими атаковано Україну, було трохи більше трьохсот "Шахедів".

"Давайте одразу трошки градус напруги знімемо. Скажемо відразу, що це не "Шахедів" летіла така кількість. "Шахедів" летіло усього трохи більше трьохсот. І велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною", - підкреслив Ігнат.

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Він наголосив, що по Україні була величезна масована атака з різних напрямків. "Як бачите протиповітряна оборона непогано впоралась цього разу. Так, є певні наслідки від "Кинджалів", бо хоч далеко не всі вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки",- зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

Він повідомив, що працювала сьогодні вся авіація по "Шахедах", а також зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі – десятки цілей знову знищено ними і це свідчить, що ефективно працює цей інноваційний засіб ППО. За його словами, також нікуди не діваються мобільні групи, які відпрацьовують доволі непогано – трохи менше 100 цілей ними було знищено.

Масований удар по Україні 9 липня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, основним напрямком російського удару у ніч з 8 на 9 липня була Волинь, місто Луцьк. Росія атакувала Україну 741 засобом повітряного нападу, з них 718 знешкоджено.

Повітряні сили ЗС України зазначають в Telegram, що 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів запущено із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово; 7 крилатих ракет "Х-101"/ "Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської обл. та Курської області; 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області Росії.

Сказано, що 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ; 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

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