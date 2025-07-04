Україна працює над збільшенням їхнього виробництва.

Під час нічної атаки по Україні десятки російських дронів-камікадзе типу "шахед" були збиті українськими дронами-перехоплювачами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців. Він нагадав, що цього разу Російська Федерація запустила більш ніж 500 ударних дронів та ракет. Значну частину цих засобів нападу збили наші оборонці:

"Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами".

За його словами, Україна працюватиме над масштабуванням виробництва перехоплювачів, а також над навчанням і підготовкою операторів дронів.

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Масований обстріл Києва

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 липня російські окупанти запустили по Україні 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів.

Також загарбники застосували одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К. Основний напрямок удару - столиця та Київська область.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 478 засобів повітряного нападу: 270 збили вогневими засобами, а 208 - локаційно втратили. Збити вдалося 268 дронів та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський та американський лідер Дональд Трамп мали телефонну розмову, під час якої домовились про зустріч представників обох країн, на якій обговорюватимуть посилення протиповітряної оборони України.

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