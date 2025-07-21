Як зазначив Ігнат, на жаль не завжди вдається збивати ворожі цілі подалі від населених пунктів.

У Києві внаслідок атаки, яку російська окупаційна армія здійснила 21 липня, сталося понад півтора десятка прямих влучань.

Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, нічна атака була складною не тільки на Франківщині, а й в інших регіонах.

"Київ - маємо півтора десятка влучань. Тому ніч була й в Києві доволі неспокійною, м’яко кажучи. Також був атакований Харків та інші регіони", - сказав Ігнат.

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Стосовно минулого тижня, за словами військового, теж не можна сказати, що ніч була спокійною - певне затишшя було всередині України, але противник інтенсивно бив по лінії фронту, по прифронтових територіях "Шахедами", де їх збивати вкрай складно.

Ігнат додав, що важко збивати ударні дрони, які йдуть на великій висоті, а потім стрімко знижуються та атакуюсь:

"Сьогодні, мабуть, немає особливостей атаки, тому, що таких атак ми бачили багато. По Києву є саме прямих влучань по певних об'єктах більш як півтора десятка, решта – бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали збиті цілі… Без цього, на жаль, не обходиться".

Він додав, що було б краще збивати дрони, ракети подалі від населених пунктів, але не завжди це вдається.

Удар по Києву

Вночі 21 липня росіяни масовано атакували Київ дронами. У Києві є руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському районах. Щонайменше одна людина загинула, ще семеро, серед яких 15-річна дівчина, отримали поранення.

У ніч на 21 липня армія РФ атакувала Україну 450-ма засобами повітряного нападу: 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал", 4 крилатими ракетами "Калібр", крилатою ракетою Іскандер-К та 14 крилатими ракетами Х-101.

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