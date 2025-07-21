Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих дронів – на 12 локаціях.

У ніч на 21 липня (із 21.00 20 липня) Росія атакувала Україну 450-ма засобами повітряного нападу.

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, ворог атакував 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ, 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. РФ); 4 крилатими ракетами "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 1 крилатою ракетою Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, РФ); 14 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 224 засоби повітряного нападу противника, зокрема, 200 ударних БпЛА типу Shahed. Переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – подавлена РЕБ або локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

"Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", - додали в Повітряних силах.

Нічна атака РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі росіяни масовано атакували Київ дронами, є багато руйнувань та постраждалі.

У Національній поліції України зазначили, що у Києві зафіксовано руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському районах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох поранених, серед них - 15-річна дівчина.

Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки з початку вторгнення. Мер міста Іван Марцинків зазначив, що росіяни били як ракетами різного типу, так і "Шахедами", пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, в щонайменше трьох селах Івано-Франківської громади є постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: