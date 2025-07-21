Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", наразі рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

Вночі росіяни масовано атакували Київ дронами, є багато руйнувань та постраждалі.

Оновлено 6.30. У ДСНС показали наслідки ліквідації удару по Києву та розповіли про пошкодження.

Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

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Дніпровський район: загорілися торговельні споруди. Пожежу локалізовано на площі 500 кв.м.

Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі.

Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

За повідомленням голови Київської міськадміністрації Тимура Ткаченка, у столиці внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого. Крім того, у Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

Також пізніше він повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, пожежа ще в одній нежитловій будівлі.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, про пожежу в незаселеному котеджному комплексі в Оболонському районі.

У Шевченківському районі сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, відомо про одного постраждалого. У соцмережах зазначають, що пошкоджено багатоповерхівку у ЖК "Львівський квартал".

У Соломʼянському районі виникла пожежа на території складських приміщень.

Також Кличко повідомляв, що пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

Згодом у КМДА повідомили, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".

"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна"", - зазначили в адміністрації.

Водночас усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.

Російські Шахеди - новини

Раніше Міністерство оборони РФ уперше публічно похвалилося заводом із виробництва "Шахедів" у Татарстані і визнало, що їх виробляють руками підлітків.

Тим часом німецький генерал Крістіан Фройдінг, який відповідає за координацію військової допомоги Україні, попереджає про намір росіян вийти на виробництво 2 тисяч "Шахедів" на добу, що стане величезною проблемою для України.

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