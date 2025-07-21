Вночі росіяни масовано атакували Київ дронами, є багато руйнувань та постраждалі.
Оновлено 6.30. У ДСНС показали наслідки ліквідації удару по Києву та розповіли про пошкодження.
Шевченківський район: внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Одна людина врятована, ще одна постраждала.
Дніпровський район: загорілися торговельні споруди. Пожежу локалізовано на площі 500 кв.м.
Дарницький район: виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі.
Святошинський район: через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.
За повідомленням голови Київської міськадміністрації Тимура Ткаченка, у столиці внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого. Крім того, у Дарницькому районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.
Також пізніше він повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок атаки ворога, пожежа ще в одній нежитловій будівлі.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, про пожежу в незаселеному котеджному комплексі в Оболонському районі.
У Шевченківському районі сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, відомо про одного постраждалого. У соцмережах зазначають, що пошкоджено багатоповерхівку у ЖК "Львівський квартал".
У Соломʼянському районі виникла пожежа на території складських приміщень.
Також Кличко повідомляв, що пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська".
Згодом у КМДА повідомили, що рух на "червоній" лінії метро тимчасово здійснюється до станції "Вокзальна".
"З технічних причин рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії метро організовано від станції "Академмістечко" до станції "Вокзальна"", - зазначили в адміністрації.
Водночас усі підземні станції метрополітену продовжують працювати як укриття.
Російські Шахеди - новини
Раніше Міністерство оборони РФ уперше публічно похвалилося заводом із виробництва "Шахедів" у Татарстані і визнало, що їх виробляють руками підлітків.
Тим часом німецький генерал Крістіан Фройдінг, який відповідає за координацію військової допомоги Україні, попереджає про намір росіян вийти на виробництво 2 тисяч "Шахедів" на добу, що стане величезною проблемою для України.