У Генштабі розглядають загрозу удару по дамбі як реальну.

Російські окупанти дійсно можуть здійснити ракетний удар по дамбі Київського водосховища, вважають у командуванні Збройних сил України. Таку заяву з посиланням на джерело зробило NV.

"Є інформація, що вони будуть намагатись ударити по київській дамбі", – сказав співрозмовник видання у Генштабі на умовах анонімності.

Наголошується, що у Генштабі розглядають цю загрозу як реальну. Там вважають, що росіяни можуть намагатися пошкодити певні критичні елементи дамби, однак повністю знищити її у ворога не вийде.

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"Ми бачили це повідомлення [про можливу атаку на дамбу] в російській пропаганді. Ми вже неодноразово пересвідчились, що коли вони анонсують –вони звинувачують Україну, звичайно, але це вони прикривають свої дії", – додало джерело видання.

Загроза удару по дамбі Київської ГЕС

12 липня речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова публічно звинуватила Україну в "підготовці" до руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. Вона заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію.

За її словами, тепер Україна "готує чергову провокацію, щоб звинуватити Росію". Варто зазначити, що раніше РФ неодноразово робила подібні заяви перед тим, як здійснити атаки по українських обʼєктах.

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що російські гіперзвукові ракети "Циркон" і аеробалістичні "Кинджали" здатні "пошкодити металеві затвори греблі" Київської гідроелектростанції. Це може призвести до неконтрольованого витоку води з Київського водосховища і короткочасного підтоплення деяких територій, які знаходяться нижче ГЕС по течії Дніпра.

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