Російські пропагандисти вже закликали затопити Київ.

У Росії звинуватили Україну в підготовці до руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова знову заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію. За її словами, тепер Україна "готує чергову провокацію, щоб звинуватити Росію".

"Ми звернули увагу на повідомлення, що з'явилося, про дослідження так званим світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій унаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра", - заявила вона. Відео дня

Підрив Каховської ГЕС

Як відомо, у ніч на 6 червня 2023 року російські загарбницькі війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це призвело до затоплення багатьох будинків і загибелі людей.

Жителі окупованої частини Херсонської області заявляли, що окупанти не проводять евакуацію. Натомість вони обстрілювали Херсон, поки із затоплених районів міста вивозили людей.

Москва, як завжди, заперечує всі звинувачення в атаках. Пропагандисти та офіційні особи запевняють, що Україна нібито сама себе обстрілює і сама руйнує власну інфраструктуру.

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