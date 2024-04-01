У разі прориву греблі не очікується апокаліптичне підтоплення, поділився столичний чиновник відомостями вчених.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські гіперзвукові ракети "Циркон" і аеробалістичні "Кинджали" здатні "пошкодити металеві затвори греблі" Київської гідроелектростанції.

Через це потенційно можливий неконтрольований витік води з Київського водосховища і короткочасне підтоплення деяких територій, які знаходяться нижче ГЕС по течії Дніпра, розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ТСН.ua.

За словами чиновника, в "Укргідроенерго" прогнозували, що зони підтоплення будуть незначними, і про загрозу мешканців та оперативні служби завчасно оповістять.

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Попко додав, що якщо дамба Київської ГЕС прорве, то, згідно з розрахунками українських вчених, не буде апокаліптичного підтоплення. "…Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території", - зазначив він.

За його словами, твердження, що у разі прориву греблі за три хвилини Оболонський район столиці накриє чотириметрова хвиля, а ще через кілька хвилин вода буде на Троєщині, а згодом у середмісті - ворожа інформаційно-психологічна операція для того, щоб залякати українців та посіяти паніку.

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Президент Володимир Зеленський говорив, що наприкінці березня під час нічної комбінованої атаки російські окупанти спеціально цілилися у дві українські ГЕС - Дністровську та Канівську. За його словами, РФ хоче повторити таку ж екологічну катастрофу, яка сталася у Херсонській області, після того, як вона підірвала Каховську ГЕС 6 червня минулого року.

Влітку 2023-го тодішній командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв говорив, що вжито заходи для захисту Київської ГЕС від ударів з повітря.

Довідка УНІАН. Київська ГЕС - це перша (верхня) сходинка каскаду гідроелектростанцій, які знаходяться на Дніпрі. Цей об'єкт будували у період з 1960 до 1968 року. ГЕС знаходиться за кілька кілометрів від столиці України.

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