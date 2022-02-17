Основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення несанкціонованих проникнень диверсійних груп противника.

Військовослужбовці Першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка спільно з працівниками Національної поліції України взяли під посилену охорону Київську гідроелектростанцію.

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії.

Зазначається, що основним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об’єкту, а також унеможливлення несанкціонованих проникнень диверсійних груп противника з метою проведення провокацій для дестабілізації обстановки як у регіоні, так і у державі.

"Враховуючи виклики сьогодення та всю відповідальність, яка покладена на підрозділи Національної гвардії України, до несення служби відібрані найбільш досвідчені військовослужбовці Першої президентської бригади. Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – зазначив заступник начальника Північного Київського територіального управління зі служби полковник Олег Дуда.

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб й транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого у МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Понад те, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян вздовж українського кордону: "… ми не бачили жодного відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленню про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні та біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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