Вже почалося навантаження на залізничний і автомобільний транспорт для повернення в пункти постійної дислокації.

Південний і Західний військові округи Росії почали повернення військ в місця дислокації після військових навчань.

Про це заявили в Міноборони Росії.

"Підрозділи Південного і Західного військових округів, які виконали завдання, вже приступили до навантаження на залізничний і автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - сказав представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

За його словами, на російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість", що проходять на полігоні Обуз-Лесневський в Білорусі, були запрошені військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав в країні і представники ЗМІ. Вони зможуть спостерігати за останнім етапом спільних навчань.