Якщо повістку просто кинули в поштову скриньку, її можна проігнорувати, зазначили у ЗСУ.

Триває мобілізація в Україні, повістки військовозобов'язаним можуть вручати не тільки співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й представники територіальних громад, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-експлуатаційних контор, а також старости та селищні голови.

Ці люди можуть роздавати повістки військовозобов'язаним, щоб ті, своєю чергою, прийшли в свій військкомат (ТЦК і СП) для уточнення даних і проходження медкомісії, розповів керівник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо під час інтерв'ю "РБК-Україна".

Співрозмовник зазначив, що іноді повістки вкидають у поштову скриньку, якщо не змогли особисто в руки віддати конкретній людині. "Якщо це, наприклад, свідомий громадянин - це його ні до чого не зобов'язує, але це інформує про те, що йому слід звернутися в свій ТЦК і СП. Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І таким чином цю людину просто поінформували", - додав Фітьо.

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У ЗСУ підкреслили, що таку повістку військовозобов'язаний може "просто проігнорувати", тому що документ потрібно отримувати особисто.

У центрі уваги мобілізація жінок в Україні 2024 - ось що треба знати

Народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла написала, що у Верховній Раді хочуть всіх жінок, які можуть служити в армії, поставити на військовий облік. За словами народної обраниці, зокрема, жінок можуть мобілізувати для роботи на підприємствах оборонної сфери.

Пізніше Володимир Фітьо стверджував, що зараз в нашій країні немає необхідності мобілізувати жінок. Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо Рада і ухвалить законопроект, яким передбачено мобілізацію жінок, то він його не підпише.

Людей зараз цікавить, з якого віку мобілізація в Україні. Так ось - мінімальний вік становить 18 років, а максимальний - 60.

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