У громадян України є не лише права, а й обов'язки, зокрема, вони мають захищати Батьківщину, підкреслив керівник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ нашої армії.

Мобілізація в Україні сьогодні триває, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права силою хапати людей на вулиці, але можуть роздавати повістки в спортзалі, оскільки це громадське місце.

Якщо порушуються права громадян, наприклад, застосовується сила - потрібно звертатися на гарячу лінію Міноборони чи в поліцію, розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна".

"...Ми як командування Сухопутних військ за проведення всіх заходів оповіщення, заходів, що проводяться з мобілізації, виключно в законних рамках... Але не слід забувати, що, крім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина - це захист Батьківщини, прописаний в Конституції", - підкреслив співрозмовник.

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За словами Фітьо, коли починають розбиратися у конфліктних ситуаціях громадян з представниками ТЦК, то виявляється, що у більшості випадків люди намагалися "відкосити" від мобілізації. "...Є, звичайно, і порушення з боку працівників ТЦК - у всіх таких випадках проводяться розслідування й надається правова оцінка їхніх дій", - підкреслив він.

Керівник служби зі зв'язків з громадськістю стверджує, що в роздачі повісток спортзалах нічого дивного немає. "Якби представників ТЦК зафіксували у відділенні лікарні травматології, і якби вони там роздавали повістки - це було б дивно. А спортзал - це громадське місце", - заявив співрозмовник. Фітьо зазначив, що відповідно до закону, здійснювати заходи оповіщення можна там, де це не заборонено.

У центрі уваги мобілізація жінок в Україні - що потрібно знати

У грудні нардеп від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що народні обранці хочуть ввести обов'язковий військовий облік всіх жінок, які можуть проходити службу в армії. За словами політика, жінки можуть бути мобілізовані, зокрема, для роботи на оборонних підприємствах.

Пізніше Володимир Фітьо сказав, що в українській державі немає потреби мобілізувати жінок. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про мобілізацію говорив так - вона просто має бути повернута в ті рамки, в яких вона працювала раніше.

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