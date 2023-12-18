У проекті закону запропоновано мобілізувати жінок, у тому числі на оборонні підприємства, поділилася нардеп.

Мобілізація 2023 триває, і у проекті закону щодо служби жінок в армії зараз прописано, що їх можуть призивати не лише у лави Збройних сил України.

Жінок пропонують мобілізувати, зокрема, на оборонні підприємства, написала нардеп від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла в Facebook. "Щодо служби жінок в проекті закону юридично виписано наразі так… Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час", - поділилася політик.

За її даними, у законопроекті зазначається, що під час воєнного стану тих жінок, які знаходяться на військовому обліку, можуть призвати на службу в частини (підрозділи) забезпечення. Крім того, у добровільному порядку (за контрактом), вони можуть бути призвані на військову службу в бойові частини (підрозділи).

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Мобілізація жінок-медиків 2023 в Україні - що повідомлялося

В Україні з 1 жовтня поточного року жінки-медики мають стати на військовий облік, у разі ухилення від цього їм загрожує штраф.

Після того, як жінки стають на військовий облік, вони мають такі ж самі обов'язки, як і військовозобов'язані чоловіки. Зокрема, жінки-медики мають проходити підготовку до служби, повідомляти у військкомат про важливі зміни у житті, наприклад, про зміну сімейного стану й місця проживання. Водночас не повідомлялося про те, що жінки-медики не можуть покинути територію України.

17 грудня Мар'яна Безугла поділилася, що в Україні готується повна мобілізація населення. Нардеп додала, що низка категорій громадян зможуть отримати право на звільнення від проходження служби, у тому числі всі особи з інвалідністю й люди, які мають трьох чи більше дітей.

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