Такий висновок радник голови Офісу президента зробив на основі поточної військової ситуації.

Кінець президента Росії Володимира Путіна вже "визначений" — він "близький і страшний". Мова про моральну сторону і підсумки всього життя.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у свіжому інтерв'ю.

"Тепер у нього [Путіна, — прим.] онкологія, та й не важливо навіть, є вона чи ні. Його кінець визначений близький і страшний", — повідомив радник голови ОП.

Далі Арестович заявив, що все могло б бути інакше. Однак Путін прийняв рішення розв'язати повномасштабну війну, і тепер 9 травня асоціюється у людей з новим символом геноциду.

Потім радник голови ОП пояснив, що він має на увазі під словосполученням "страшний кінець": "Страшний моральний кінець [...] Можу вам сказати, що страшний суд — він [відбувається] не в момент, коли людина вмирає. Страшний суд — він кожну секунду свого життя. Просто дуже багато людей намагаються замилити це, не сприймати це всерйоз. А насправді людина йде на Голгофу щомиті".

За словами Арестовича, на підсвідомому рівні підсумки життя підводяться постійно. У момент смерті Путін оцінить, з чим він прийшов до цієї точки — "військовою поразкою, катастрофою і ганьбою". І якщо він не встигне звернутися до світла, то його чекає болісна смерть.

Нагадаємо, за інформацією порталу The Sun, Володимиру Путіну незабаром буде потрібне хірургічне втручання. Президент РФ нібито страждає від хвороби Паркінсона і шизоаффективного розладу, тому потребує операції.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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