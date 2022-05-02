Найближчим часом президент Росії Володимир Путін буде змушений лягти "під ніж", його чекає хірургічне втручання.
На оперативному лікуванні наполягають лікарі, стверджує таблоїд The Sun.
У матеріалі британського видання йдеться, що у Путіна хвороба Паркінсона і шизоаффективний розлад. У разі тривалого відновлення, влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева, секретаря Радбезу. 70-річний Патрушев вважається ключовим архітектором військової стратегії по Україні і людиною, яка переконала Путіна розв'язати війну.
Коли саме Путін потрапить до лікарні, неясно, але навряд чи раніше 9 травня, коли він має намір провести парад на Красній площі.
Патрушев - давній подільник Путіна, у вересні 1999-го підривав житлові будинки в Буйнакську, Волгодонську і Москві. Один з терактів вдалося запобігти пильному жителю, який побачив підозрілих людей, що носили мішки в підвал. Він викликав правоохоронців. Аналіз показав "пари вибухової речовини типу гексоген". Пізніше на той момент директор ФСБ Патрушев повідомив, що це були навчання, а в мішках знаходився цукор.
Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що російська гімнастка і екс-депутат Держдуми РФ Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Володимира Путіна, народила від нього двох синів.