Коли саме Путін потрапить до лікарні, поки неясно.

Найближчим часом президент Росії Володимир Путін буде змушений лягти "під ніж", його чекає хірургічне втручання.

На оперативному лікуванні наполягають лікарі, стверджує таблоїд The Sun.

У матеріалі британського видання йдеться, що у Путіна хвороба Паркінсона і шизоаффективний розлад. У разі тривалого відновлення, влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева, секретаря Радбезу. 70-річний Патрушев вважається ключовим архітектором військової стратегії по Україні і людиною, яка переконала Путіна розв'язати війну.

Коли саме Путін потрапить до лікарні, неясно, але навряд чи раніше 9 травня, коли він має намір провести парад на Красній площі.

Патрушев - давній подільник Путіна, у вересні 1999-го підривав житлові будинки в Буйнакську, Волгодонську і Москві. Один з терактів вдалося запобігти пильному жителю, який побачив підозрілих людей, що носили мішки в підвал. Він викликав правоохоронців. Аналіз показав "пари вибухової речовини типу гексоген". Пізніше на той момент директор ФСБ Патрушев повідомив, що це були навчання, а в мішках знаходився цукор.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що російська гімнастка і екс-депутат Держдуми РФ Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Володимира Путіна, народила від нього двох синів.

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