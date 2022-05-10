Однак цей план російського диктатора з великою ймовірністю провалиться, впевнений експерт.

Під час зустрічі російський диктатор Володимир Путін примушуватиме невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну з Україною, але цей план навряд чи буде реалізований.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Як я розумію, скоро знову буде зустріч Путіна і Лукашенка. Але після 9 травня. Думаю, що Путін знову буде намагатися примусити Лукашенка, щоби білоруська армія вдарила у напрямку Луцьк - Львів", - сказав він.

Однак Жданов скептично оцінює такий сценарій. Експерт нагадав, що Лукашенко фактично відхрестився від участі у цій війні ще тоді, коли Путін був на вершині Олімпу - коли війна тільки починалася.

"А сьогодні він тим більше не втрутиться, я вважаю. Але Путін буде тиснути на нього дуже сильно", - додав Жданов.

Раніше Жданов повідомляв, що російський диктатор Путін відсторонив від керівництва війною в Україні начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, новий керівник може наказати піти в атаки на ЗСУ з останніх сил.

Він також поділився інформацією, що Герасимова нібито відсторонили за невиконання поставлених завдань у "спецоперації". Зараз в РФ, за його даними, поки не спостерігається формування третьої хвилі резерву.

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