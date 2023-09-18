Москві не варто сподіватися провести парад перемоги в Києві.

Україна готується відповідати на можливі атаки російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку, заявив в інтерв’ю The Economist начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами начальника розвідки, Україна працює над обмеженою позицією стримування та відплати, щоб протистояти очікуваній зимовій кампанії ракетних і безпілотних ударів Росії по інфраструктурі.

"Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", – каже Буданов.

Він також зазначив, що не сподівається сподівається, що ворог коли-небудь здасться.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві", – наголошує він.

Удари по Україні взимку - прогнози

Експерти прогнозують, що восени та взимку росіяни намагатимуться завдати ударів по нашій логістиці, по нашій енергетичній інфраструктурі.

Британська розвідка констатує, що існує реальна можливість, що Росія знову зосередиться на атаках по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Розвідники, зокрема, зазначають, що темпи ударів крилатими ракетами повітряного запуску, які ворог використовував для таких атак минулої зими, скоротилися, тож Росія могла створити значні запаси таких крилатих ракет.

В "Укренерго"очікують на масовані атаки ракетами та дронами та готуються до найгіршого сценарію проходження зими.

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