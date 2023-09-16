Росія могла створити значні запаси крилатих ракет повітряного запуску.

Існує реальна можливість, що Росія знову зосередиться на атаках по об’єктах української енергетичної інфраструктури протягом зими, вважає розвідка Великобританії.

Британське оборонне відомство зазначає, що у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, передусім крилатими ракетами повітряного запуску (КРПЗ).

"Сучасні AS-23a KODIAK (Х-101 за класифікацією НАТО – УНІАН), були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, аби скидати ці боєприпаси з глибини російської території. Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року темпи використання на КРПЗ скоротилися, тоді як російські лідери сконцентрували зусилля на збільшенні темпів виробництва крилатих ракет", – йдеться в зведенні розвідки.

Відео дня

Розвідники припускають, що Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного запуску, і це створює серйозну небезпеку.

"Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", – констатують у відомстві.

Удари по енергосистемі - прогнози

Оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими. Очікують на масовані атаками ракетами та дронами.

Експерти прогнозують, що загроза замерзнути та сидіти в темноті взимку нависне над двома великими містами – Одесою і Києвом. Напруженою буде ситуація в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому і Кременчуці.

Вас також можуть зацікавити новини: