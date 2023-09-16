Існує реальна можливість, що Росія знову зосередиться на атаках по об’єктах української енергетичної інфраструктури протягом зими, вважає розвідка Великобританії.
Британське оборонне відомство зазначає, що у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, передусім крилатими ракетами повітряного запуску (КРПЗ).
"Сучасні AS-23a KODIAK (Х-101 за класифікацією НАТО – УНІАН), були основою більшості цих ударних місій. Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, аби скидати ці боєприпаси з глибини російської території. Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що з квітня 2023 року темпи використання на КРПЗ скоротилися, тоді як російські лідери сконцентрували зусилля на збільшенні темпів виробництва крилатих ракет", – йдеться в зведенні розвідки.
Розвідники припускають, що Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного запуску, і це створює серйозну небезпеку.
"Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", – констатують у відомстві.
Удари по енергосистемі - прогнози
Оператор об’єднаної енергомережі "Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими. Очікують на масовані атаками ракетами та дронами.
Експерти прогнозують, що загроза замерзнути та сидіти в темноті взимку нависне над двома великими містами – Одесою і Києвом. Напруженою буде ситуація в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому і Кременчуці.