Компанія готує резервні схеми живлення споживачів та запасає обладнання.

Оператор об’єднаної енергомережі держкомпанія "Укренерго" готується до найгіршого сценарію проходження зими з масованими атаками ракетами та дронами і тому готує резервні шляхи живлення споживачів.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, якщо говорити про сценарій без обстрілів, то енергетики знають яким чином покривати взимку зростаюче споживання. Але обстріли можуть сильно змінити ситуацію.

"Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Саме для цього компанія готує резервні схеми живлення споживачів. Також готується запас матеріалів, обладнання для того, щоб швидко лагодити пошкоджені мережі і електростанції.

Крім того, за його словами, готуються відповідні сили протиповітряної оборони. Споживачі також можуть долучитися до допомоги енергетикам: в першу чергу, завдяки ощадливому, раціональному споживанню, особливо це стосується періоду з листопада, коли почнеться похолодання. Голова "Укренерго" також порадив українцям підготуватися до зими в побутовому плані.

Кудрицький повідомив, що на сто відсотків відновити енергосистему до стану, як до повномасштабного вторгнення за 7 місяців неможливо. Проте, в компанії був план з відновлення об’єктів енергетики і він виконаний на 90%.

"Магістральна мережа до зимових режимів практично готова. Наразі нарощуємо запас міцності щоб мати резерв", - сказав він.

Готуємось до відключень

На думку експертів, енергетична інфраструктура кожного міста України може бути вражена окупантами, тож українцям варто готуватись до відключень електрики.

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченко, найбільша загроза замерзнути та сидіти в темноті взимку нависне над двома великими містами – Одесою і Києвом.

Окрім цього, досить напружена ситуація із електропостачанням буде в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому і Кременчуці. Проте, очевидно, що під максимальним ризиком перебуватимуть і прифронтові регіони: Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя.

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