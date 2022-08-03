Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.
Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Складно уявити, що Китай пішов би на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини. Китай і США активно конкурують в економічному плані. Тож складно уявити, що ці дві держави воюватимуть", - пояснив Магда.
За його словами, Вашингтон не демонструє однозначної готовності до війни з Пекіном.
"Насамперед ми бачимо політичну надбудову конфлікту навколо Тайваню між США та Китаєм. Водночас у Пекіні чітко проаналізували ситуацію, яка виникла у світовій економіці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своєю чергою США також демонструють, що не готові йти на загострення. Навіть звичних для дипломатії кроків, як відкликання посла, у цій ситуації не відбулося", - додав експерт.
Нагадаємо, ситуація між країнами загострилася після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань. У відповідь на її прибуття Китай пообіцяв "сильну та потужну" відповідь.