Обидві країни мають потужні економічні відносини, які не вигідно розривати.

Китай не піде на збройний конфлікт зі Сполученими Штатами Америки через потужні економічні звʼязки та конкуренцію.

Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Складно уявити, що Китай пішов би на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини. Китай і США активно конкурують в економічному плані. Тож складно уявити, що ці дві держави воюватимуть", - пояснив Магда.

За його словами, Вашингтон не демонструє однозначної готовності до війни з Пекіном.

"Насамперед ми бачимо політичну надбудову конфлікту навколо Тайваню між США та Китаєм. Водночас у Пекіні чітко проаналізували ситуацію, яка виникла у світовій економіці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своєю чергою США також демонструють, що не готові йти на загострення. Навіть звичних для дипломатії кроків, як відкликання посла, у цій ситуації не відбулося", - додав експерт.

Нагадаємо, ситуація між країнами загострилася після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань. У відповідь на її прибуття Китай пообіцяв "сильну та потужну" відповідь.

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