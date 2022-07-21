Посол Китай у США Цинь Ган спробував спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.
Про це повідомляє видання Politico.
Посол припустив, що на тлі нападу Москви на Україну відбулося "нерозуміння" китайсько-російських відносин.
Виступаючи на форумі безпеки Інституту Аспена, посол Цинь Ган згадав про лютневу заяву, в якій дві країни виступили проти розширення НАТО і заявили, що "немає заборонених сфер співпраці".
"Китайсько-російські відносини розуміють неправильно. Китайсько-російські відносини - це не союз", - сказав він.
Цинь Ган сказав, що Китай не зацікавлений в "конфронтації", додавши, що і Росія, і Китай поділяють загальне неприйняття "менталітету холодної війни".
Посол відмовився називати війну Росії проти України вторгненням, натомість назвавши її "кризою".
Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.
"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.
Раніше цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен сказав міністру закордонних справ Китаю Ван Ї, що підтримка його країною Росії ускладнює взаємними Китаю зі Сполученими Штатами.