Посол Китаю в США відмовився називати війну Росії проти України вторгненням, замість цього назвавши її "кризою".

Посол Китай у США Цинь Ган спробував спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Про це повідомляє видання Politico.

Посол припустив, що на тлі нападу Москви на Україну відбулося "нерозуміння" китайсько-російських відносин.

Виступаючи на форумі безпеки Інституту Аспена, посол Цинь Ган згадав про лютневу заяву, в якій дві країни виступили проти розширення НАТО і заявили, що "немає заборонених сфер співпраці".

"Китайсько-російські відносини розуміють неправильно. Китайсько-російські відносини - це не союз", - сказав він.

Цинь Ган сказав, що Китай не зацікавлений в "конфронтації", додавши, що і Росія, і Китай поділяють загальне неприйняття "менталітету холодної війни".

Посол відмовився називати війну Росії проти України вторгненням, натомість назвавши її "кризою".

Як писав УНІАН, 4 лютого за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Раніше цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен сказав міністру закордонних справ Китаю Ван Ї, що підтримка його країною Росії ускладнює взаємними Китаю зі Сполученими Штатами.

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