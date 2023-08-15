У цьому їм допомагатимуть військові капелани.

Військові капелани Збройних сил України допомагатимуть військовослужбовцям відновлюватися на території Національного заповідника Києво-Печерська Лавра після його "українізації" у зв'язку з "очищенням" від попів УПЦ МП.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram: "Після того, як Києво-Печерська Лавра стала насправді українською, тут буде місце духовного відновлення українських військовослужбовців", - наголосила Маляр.

Зокрема, українські бійці проходитимуть духовну реабілітацію після випробувань війни.

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"Наразі до циклу програми залучено військових капеланів підрозділів бойового складу ЗСУ, які надалі стануть наставниками груп військовослужбовців, які проходитимуть духовне відновлення", - уточнила Маляр.

Також, під час перебування на території заповідника, військовослужбовці братимуть участь у культурно-освітніх заходах, духовних та релігійних практиках, майстер-класах з іконопису, оглядатимуть експозиції музеїв.

Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ).

У березні Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з УПЦ МП про безоплатне користування Лаврою. Ченці УПЦ МП повинні були виселитися з монастиря до 29 березня. Однак вони цього не зробили, а почали проводити протестні акції там.

У квітні колишній намісник Печерської Лаври Павло Лебідь (відомий як "Паша-Мерседес") отримав підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправданні російської агресії. В якості запобіжного заходу суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

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