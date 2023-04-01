Митрополиту УПЦ МП, ек-настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу ("Мерседесу") вранці 1 квітня оголосили про підозри, про що повідомив сам московський піп.
За словами самого Павла, наразі у його будинку проходять обшуки.
"Дорогі браття і сестри! Сьогодні о 7:30 мені вручили підозру.. Не дали можливості помолитися, але Бог їм у поміч. Зараз у моєму домі будуть обшуки. Прошу ваших молитв... (Під час вручення) підозри мені сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне релігійне розпалювання.. Кажуть, що я проклинав президента. Ніколи такого в житті не було і не буде... Але ж я сказав слова Євангелії, що наші сльози не впадуть на землю, а впадуть на тих людей, які роблять ці чвари. Я не називав хто і що робить, а процитував Євангелію", - сказав Павло.
За даними джерела УНІАН, Лебідю вручено підозру за статтями 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Що Павло говорив про ПЦУ і Зеленського - подробиці
На початку березня під час одного з богослужінь митрополит Павло залякував свою паству "Апокаліпсисом" і "людьми у священницьких рясах", які нібито прийдуть оскверняти храми.
Митрополит МП дуже прозоро натякнув, що цими "людьми" є священнослужителі з ПЦУ. "Тут вони осквернили Успенський, Трапезний собори… Вони ганьблять Церкву і ганьблять Христа. Вони ганьблять тих, хто ходить до Церкви", - відповів Павло.
Крім того, днями Павло "Мерседес" опублікував звернення до Зеленського, у якому побажав президенту і його родині усіляких божих кар: "Ви (звертається до Зеленського - ред.) не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збісненням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся".
А 30 березня, під час подій у Києво-Печерській лаврі, пов'язаних з виселенням МП, на запитання про війну в Україні митрополит "вибухнув" образами, пригрозивши журналістам побиттям палицею.