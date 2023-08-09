УПЦ МП і в майбутньому хотіла безоплатно користуватися культовими будівлями та майном Лаври.

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням нижньої Лавири, який уклали Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП і Національний заповідник "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури. "Господарський суд Києва відмовив у задоволенні вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) УПЦ МП".

УПЦ МП і в майбутньому хотіла користуватися культовими будівлями і майном, що є держвласністю.

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Перед цим комісія Мінкульту виявила в ході перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ МП і заповідником, які й стали підставою для його розірвання.

Києво-Печерська Лавра та УПЦ МП

У березні Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з УПЦ МП про безоплатне користування Лаврою. Ченці УПЦ МП повинні були виселитися з монастиря до 29 березня. Однак вони цього не зробили, а почали проводити протестні акції там.

У квітні колишній намісник Печерської Лаври Павло Лебідь отримав підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправданні російської агресії. В якості запобіжного заходу суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

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