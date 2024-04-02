За слова бійця Станіслава Краснова, зараз РФ перекинули свої сили з Куп'янська на Лиманський напрямок.

Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони України на Лиманському напрямку, розповів в ефірі телемарафону командир взводу 1 десантно-штурмового батальйону 95-ї ОДШБ ЗСУ Станіслав Краснов.

"Ситуація напружена, росіяни вже не перший тиждень намагаються штурмувати. Зранку сьогодні був відбитий штурм, кілька груп ворога пішли у відкат. І так щодня, зараз вони особливо проявляють активність вночі, намагаються таки чином уникати наших ударних БПЛА та розвідки. Але це їм не допомагає", – сказав Краснов.

На запитання, які стратегічні плани ворога на цьому напрямку, військовий відповідає: "Вони намагаються протиснути цей напрямок з подальшим виходом на Лиман. А стратегічна ціль у ворога тут – це Слов'янськ та Краматорськ. І Терни на цей час – це один з ключів до цієї мети".

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Він також зазначив, що здебільшого РФ використовує тактику невеликих піхотних груп, яку також називають "м'ясними штурмами". Але час від часу ворог може зібрати кулак з бронетехніки.

"Вони накопичують велику бронегрупу і намагаються вночі прорватися. Їм не вдається, у більшості випадків вся їхня техніка та піхота знищується. Але вони намагаються хоча б на метр просунутися, закопатися. Піхоту вони взагалі не шкодують", – розповів Краснов.

Боєць також прокоментував інформацію про те, що після рейду російських повстанців на територію РФ, кількість атак ворога на деяких ділянках фронту зменшилася.

"У нас тут зменшення активності ворога не було. Навіть по зведенню Генштабу у нас тут було в районі 10 штурмів щодня. Росіяни перекинули на наш напрямок з Куп'янського війська. Вони намагалися там прорватися – в них не вдалося. То ж зараз вони сконцентрувалися на Тернах. Цей напрямок зараз входить у трійку найбільш напружених за кількістю ворожих штурмів", – каже Краснов.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту. Найгарячішим за кількістю штурмів залишається Новопавлівський напрямок – там ворог атакував 25 разів протягом минулої доби.

Натомість представник ГУР провели операцію, завдавши удару ворожому підприємству в Татарстані. За тисячу кілометрів від України розвідники атакували завод із збірки "шахедів".

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