Також ворог провів десятки атак на інших ділянках фронту, загалом зафіксовано понад 70 бойових зіткнень.

Минулої доби "найгарячішим" залишався Новопавлівський напрямок: росіяни учора 25 разів намагались прорвати оборону українських захисників. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації понад 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено у повідомленні.

Також ворог провів десятки атак на інших ділянках фронту, загалом зафіксовано 71 бойове зіткнення.

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Зокрема, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази атакував позиції наших військ", - зазначає Генштаб.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Зі свого боку авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, РФ не полишає планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Попри виснаження війська, РФ продовжують штурмувати українські позиції. Главі Кремля Володимиру Путіну байдуже щодо втрат своїх солдатів, він хоче завоювання не зважаючи на ціну, писало видання Bild.

Росія продовжує також терор мирного цивільного насенення України. Зокрема сьогодні вночі ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської області.

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