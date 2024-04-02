Атака на завод у Татарстані - спецоперація ГУР МО, дізналися ждурналісти.

Війна в Україні триває, і Головне управління розвідки Міноборони України в Росії атакувало завод зі збірки дронів, який від нашої держави знаходиться на відстані тисяча кілометрів.

Атаковано вороже підприємство у Татарстані, і це була спецоперація ГУР Міноборони, повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на відомості джерела у спецслужбах. За словами співбесідника агентства, атаковано завод зі збірки безпілотників-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники називають "Герань-2".

"...внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей", - зазначається у матеріалі.

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Атакована республіка Татарстан - що пишуть росЗМІ

У Татарстані була атака безпілотників, і є постраждалі, пише вороже "РИА Новости" в Telegram, посилаючись на відомості прес-служби глави республіки. За її даними, "серйозних руйнувань немає". У РФ додали, що атаковано підприємства, розташовані в Нижньокамську і Єлабузі, проте "технологічний процес не порушено".