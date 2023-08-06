Наразі КПП "Чонгар" закрили для проїзду.

У неділю, 6 серпня, Z-пабліки заявили про "прильоти" по Чонгарському мосту на адміністративній межі з Кримом.

За даними окупантів, по мосту вдарили ракетами. Всього зафіксовано три-чотири "прильоти". Обсяг пошкоджень поки невідомий.

Гауляйтер Володимир Рогов оголосив, що контрольно-пропускний пункт "Чонгар" закрито для проїзду через удари по мосту. Деталей він не повідомляє, але "сподівається, що міст цілий".

Тим часом місцеві пабліки опублікували кадри, на яких видно стовп диму над Чонгарським мостом.

Оновлено о 16:05. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов також підтвердив удари по Чонгарському мосту. За його словами, нібито є одне влучення, а ще кілька ракет збила ППО.

"Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже розпочинаються. Жертв немає", - заявив він.

У мережі вже з'явилися відео наслідків прильотів по мосту. На дорожньому покритті утворилася величезна вирва.

Оновлено о 16:49. Тим часом російські пропагандисти опублікували відео моменту "прильотів" по Чонгарському мосту. За їхньою версією, прилетіли британські ракети Storm Shadow. Внаслідок удару на мосту утворилися три пробоїни, але основні конструкції нібито не пошкоджені.

Чонгарський міст під ударом

Останніми тижнями цей міст все частіше стає об'єктом ударів. Нагадаємо, що 22 червня стався перший ракетний удар по Чонгарському мосту, російські окупанти звинуватили в цьому українську армію, заявивши, що вона використовувала британські ракети Storm Shadow. В результаті атаки було пошкоджено дорожнє покриття автомоста.

Вранці 29 липня стався повторний удар по Чонгарському мосту. На фото, які з'явилися в мережі, було видно уражену північну частину мосту – там утворилася величезна воронка в тому місці, де проходить залізничне полотно, між двома гілками.

Вас також можуть зацікавити новини: