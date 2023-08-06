Атакований міст нібито веде з Генічеська на Арабатську стрілку.

Неділя видалася невдалою для двох мостів на окупованих Росією територіях. Спочатку окупанти повідомили про удари по Чонгарському мосту, а тепер стало відомо, що "бавовна" завітала у Генічеськ Херсонської області.

Як повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram, ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Колаборант стверджує, що Україна випустила по цьому мосту 12 ракет, з яких 9 збила ППО окупантів. Нібито був поранений один мирний житель, який проїжджав по мосту в момент прильоту.

"Також перебито газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання", - зазначив Сальдо.

Натомість радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram повідомив, що з мостом відбулася "кара небесна". За його даними, палає газопровід, а міст отримав значні пошкодження.

Удари по мостах на ТОТ

Останніми тижнями почастішали удари по мостах, контрольованих Росією. 22 червня та 29 липня вдарили по Чонгарському мосту, російські окупанти звинуватили в цьому українську армію, заявивши, що вона використовувала британські ракети Storm Shadow. В результаті атаки було пошкоджено дорожнє покриття автомоста.

Сьогодні стався третій удар по цій переправі. Пошкоджено дорожнє полотно моста. Там утворилася величезна вирва.

Також по Кримському мосту вдарили 17 липня, внаслідок чого було знищено частину, де пересувається автомобільний транспорт.

Вас також можуть зацікавити новини: