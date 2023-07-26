Це малоймовірно через відсутність оперативної сумісності з російськими силами через мовний бар’єр і повну відсутність спільного навчання.

Сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї з візитом, однією з причин якого є переговори щодо військової співпраці. Водночас, як вважають аналітики Sky News, КНДР в рамках "посилення оборонної співпраці" щодо оборони може допомогти Росії зброєю, але навряд чи надасть свої війська.

Видання нагадує, що з вересня минулого року зявлялася інформація, що Північна Корея допомагає Росії боєприпасами. У березні США заявили, що Росія навіть пропонувала продовольство в обмін на зброю.

Як зазначають у виданні, Північна Корея "очевидно" використовує війну для посилення відносин з Росією, і однією з причин може бути економічна мотивація. На думку експертів, на яких посилається видання, КНДР історично шукала списання боргів від Росії ще з часів Бориса Єльцина (який цього не забезпечив), тому передача зброї буде швидше діловим, ніж стратегічним рішенням.

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Водночас аналітики оцінюють ймовірність надсилання Північною Кореєю своїх військ на допомогу Росії як низьку.

Зазначається, що хоча раніше траплялися випадки, коли Північна Корея надсилала війська та військових радників – хоча й у дуже обмеженій кількості – на попередні конфлікти, включаючи війну у В’єтнамі та конфлікти по всій Африці, однак, на думку експертів "дуже малоймовірно", що війська КНДР приєднаються до війни в Україні.

Однією з причин цього вони називають високі втрати на війні і ризик того, значна кількість північнокорейських військовослужбовців може не повернутися додому з поля бою. Крім того, існують і інші проблеми, такі як відсутність оперативної сумісності з російськими силами через мовний бар’єр і повна відсутність спільного навчання.

Щодо того, якою зброєю КНДР може підтримати Росію, аналітики зазначають, що через тісні відносини між Північною Кореєю та Радянським Союзом велика частина боєприпасів Північної Кореї базується на радянській зброї.

Водночас величезний масштаб російського вторгнення в Україну змусив її знову ввести в експлуатацію своє старе радянське обладнання, завдяки чому зброя Північної Кореї добре підходить.

Росія просить у КНДР допомогу

Раніше повідомлялося, що делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу вирушила до Північної Кореї начебто на святкування корейського "Дня перемоги".

Водночас, як зазначають експерти, головнгою метою візиту є переговори про постачання боєприпасів для російської армії.

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