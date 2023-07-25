З 25 по 27 липня у КНДР відзначають завершення Корейської війни.

Міністерство оборони КНДР запросило російську делегацію на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни.

У Міноборони РФ підтвердили свій візит на "урочисту подію". Сергій Шойгу, як голова відомства, очолить делегацію, яка з 25 по 27 липня буде у Північній Кореї.

Москва розраховує посилити військові зв'язки з Пхеньяном, а також зміцнити співробітництво між двома країнами, зазначили у Міноборони Росії.

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Додамо, що в гості до північнокорейської диктатури прибуде представник Китаю - заступник голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Лі Хунчжун.

Як КНДР допомагає РФ у війні проти України

У січні цього року Держдепартамент США повідомив про постачання у Росію зброї з боку КНДР.

Ще раніше у Білому домі заявляли про факт передачі артилерійських снарядів Північною Кореєю Росії.

Також супутниковими знімками фіксувалися прибуття потягів з КНДР на територію Росії. Це були, вірогідно, вантажі з озброєнням.

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