Наразі робота над створенням коаліції триває.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини зазначив, що питання надання Україні винищувачів є непростим, однак, на його думку, створення "коаліції винищувачів" все ж буде успішним.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спільного із канцлером Німеччини Олафом Шольцом брифінгу за результатами попередніх перемовин Зеленський зазначив, що наразі робота над створенням цієї коаліції триває.

Президент додав, що планує обговорити питання надання Україні винищувачів під час другої частини перемовин із Шольцом.

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"Це непросте питання. Ми зараз працюємо над створенням "коаліції винищувачів" і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх", - сказав він.

Водночас глава держави вчергове наголосив, що наразі Росія має перевагу в українському небі, відтак Україна конче потребує сучасних бойових літаків.

Західні літаки для України - що відомо

Україна вже багато місяців закликає інші країни надати їй сучасні бойові літаки, які значно б спростили контрнаступальні дії на фронті та забезпечили б перевагу української армії над армією РФ у небі.

Раніше Зеленський наголосив, що Україна не має часу, щоб очікувати на надання винищувачів, та розпочне контрнаступ без них.

Президент додав, що літаки значно б полегшили ведення боїв, але Україна не може затягувати із контрнаступом та чекати.

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