Президент підкреслив, що літаки значно б допомогли, однак Україна "не буде затягувати" із контрнаступом, а "йтиме вперед".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починатиме контрнаступ, не очікуючи на надання бойових літаків від партнерів.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю іноземним ЗМІ. Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи мають бойові літаки вирішальне значення для контрнаступу України, президент сказав наступне: "Якщо чесно, це б дуже сильно допомогло… Але ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо і ми будемо починати ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось іще".

Він наголосив, що окупантів потрібно повністю вигнати з українських територій, і лише тоді РФ "буде займатися своїми внутрішніми питаннями".

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"Заспокоювати Росію, що у нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках, і потім вже почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед…", - наголосив Зеленський.

Літак для України

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує закликати західні країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Однак наразі США і союзники зосереджені на поставках інших видів озброєння, в тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну".

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

Також зростають випадки скидання окупантами на прифронтові міста і села авіабомб, які дуже важко збивати з зенітних установок.

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