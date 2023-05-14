Під час візиту до Німеччини президент наголосив, що час для дій - саме зараз.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що вже цьогоріч Україна разом із партнерами може зробити поразку Росії у війні проти України незворотньою. На думку Зеленського, зараз час, щоб вже цьогоріч світ відзначав завершення цієї війни.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Берліні президент наголосив, що "час для дій - саме зараз". "Ми усі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася, але закінчилася справедливим і чесним миром", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна та вся Європа мають бути вільними, а українська та європейська територіальна цілісність та безпека мають бути гарантовані.

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"Саме зараз час, щоб вже цього року ми відзначали завершення цієї війни. Вже цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою", - впевнений глава держави.

Зарубіжні візити Зеленського

Після вчорашнього візиту до Італії та Ватикану президент України вперше після повномасштабного вторгнення попрямував до Німеччини.

Тут він зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом та провів із ними перемовини.

Сьогодні у німецькому Аахені Зеленському мають вручити міжнародну премію імені Карла Великого за європейські заслуги, лауреатами якої цього року стали Зеленський та український народ.

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