Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини заявив, що вже цьогоріч Україна разом із партнерами може зробити поразку Росії у війні проти України незворотньою. На думку Зеленського, зараз час, щоб вже цьогоріч світ відзначав завершення цієї війни.
Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Берліні президент наголосив, що "час для дій - саме зараз". "Ми усі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася, але закінчилася справедливим і чесним миром", - сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна та вся Європа мають бути вільними, а українська та європейська територіальна цілісність та безпека мають бути гарантовані.
"Саме зараз час, щоб вже цього року ми відзначали завершення цієї війни. Вже цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою", - впевнений глава держави.
Зарубіжні візити Зеленського
Після вчорашнього візиту до Італії та Ватикану президент України вперше після повномасштабного вторгнення попрямував до Німеччини.
Тут він зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Німеччини Олафом Шольцом та провів із ними перемовини.
Сьогодні у німецькому Аахені Зеленському мають вручити міжнародну премію імені Карла Великого за європейські заслуги, лауреатами якої цього року стали Зеленський та український народ.