Україна робить максимум для того, щоб колаборанти були обізнані про сумну долю їм подібних.

Після ліквідації деяких колаборантів на захоплених територіях України, їхні подільники намагаються зв'язатися зі спецслужбами України, щоб врятуватися.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, Україна робить максимум для того, щоб колаборанти були обізнані про сумну долю їм подібних. Через це зрадники "почуваються дуже погано".

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"Є така знакова прикмета - коли хтось із них постраждає, починається ціла хвиля дзвінків. Наприклад, коли постраждав організатор "референдуму", інші колаборанти, які погоджувалися допомагати проведенню" рефрендуму", починали телефонувати в силові структури, і говорити, що вони більше не будуть брати в цьому участі і що про це потрібно повідомити силам опору", – пояснив Федоров.

Він додав, що спецслужби "дуже уважно вивчають такі пропозиції", але все залежить від того, наскільки "сумлінно" колаборанти будуть співпрацювати.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що жоден російський окупант не відчуває себе в безпеці на українській землі, а всі колаборанти знають, що у них немає майбутнього.

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